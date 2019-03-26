Odunpazarı Belediyesi Ahbap Derneği ile 2 bin 500 fidan dikti

75. Yıl Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ahbap Derneği Çevre Çalışma grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Birlikte umutlarını yeşertmek için fidan dikim etkinliği düzenlediklerini ifade eden Ahbap Eskişehir üyeleri, doğaya olan borçlarını ödemek için bu etkinliği hayata geçirdiklerini belirtti.

Ağaç dikim etkinliğinde 22 bin 224 metrekare alana 2 bin 500 adet fidan dikildi.

Etkinlikte gençlerle birlikte fidan diken, can suyu veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geleceğe bir şeyler bırakabilmek için öncelikle çevrenin korunması gerektiğini aktardı. Türkiye'de yaşayan en büyük sorunlardan birinin sorumsuzluk olduğunu ifade eden Başkan Kurt, ‘aman banane, kim yaparsa yapsın' mantığı ile hareket edenlerin başkaları tarafından yönetilmeye mahkum olduğunu kaydetti. Vatandaşları, bulunulan ortamlarda inisiyatif almaya çağıran Kurt, Ahbap Eskişehir üyelerini aldıkları inisiyatiften dolayı kutladı. Gençlerin habersiz ve ilgisiz olmaması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Kurt, gençlerin ülke sorunları ile ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.