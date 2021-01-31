Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı

Odunpazarı'nın birçok noktasında besleme çalışması yapan Hayvan Sağlığı Merkezi Ekiplerine, jandarma eşlik etti.

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine aksatmadan devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi korona virüsle mücadele için boşaltılan sokaklarda, yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi. Şefkatle yürütülen hayvan besleme çalışmasına, jandarma ekipleri de katıldı.

Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalıştıklarını ifade eden Hayvan Sağlığı Merkezi Ekipleri, Eskişehir'i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabileceğine dikkat çekti. Soğuk hava şartlarında sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle onların hayatının kurtulabileceğini vurgulayan ekipler, başta sokakta yaşayan hayvanlar olmak üzere tüm dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Sokakta yaşayan hayvanların, kışın yemek bulmak ve vücut ısılarını korumak için her zamankinden fazla enerji harcadığını belirten ekipler, sokakta yaşayan birçok hayvanın su bulamadığı için ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Vatandaşlardan sokakta yaşayan hayvanlar için sokakta uygun yerlere su bırakmasını isteyen ekipler, ara sıra su kabındaki suyun donup donmadığının ve temizliğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, sokağa konan suyun donmaması için içine 1 damla zeytinyağı damlatılabileceğini dile getirdi.