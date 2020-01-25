Odunpazarı Belediyesi engelleri kaldırıyor

Engelli bireyler için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Kültür Sanat Merkezi çalışmalarınısürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel gereksinimli bireyler için Aşçılık Atölyesi, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeler üreten Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Aşçılık Atölyesi, 18-25 yaş arası ve tüm engel gruplarını kapsıyor. Düzenlenen atölye çalışmasında, günlük yapılabilir yemeklerin dışında pratik pasta tariflerini de uygulayan engelli bireyler sonrasında yaptıkları tüm yiyecekleri aileleri ile yiyerek keyifli zaman geçiriyorlar.

Engelsiz atölyeler

Yenikent Mahallesindeki Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Düzenlenen, engelli bireyler atölyelere aileleri veya öğretmeleri ile gelirken; bu atölyelerde dans, halk oyunları, seramik, el sanatları ve spor gibi grup etkinlikleri yapılıyor. Kütüphane ve kafeteryası bulunan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde, aynı zamanda engelli ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor.