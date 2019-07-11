Odunpazarı Belediyesi Futbol Yaz Okulu çalışmaları

Futbol Yaz Okullarına giden öğrenciler, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Çocuklar, Başkan Kurt'u büyük bir sevgi ile kucakladı. Yaklaşık 300 öğrencinin yer aldığı Futbol Yaz Okullarında, 2007-2012 yılları arasında doğan çocuklar eğitim görüyor. Antrenmanlar Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılıyor. Haftanın beş günü 08.30-11.30 saatleri arasında antrenman yapan çocuklar, yaz tatilini spor yaparak geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Odunpazarı Belediyesi Futbol Yaz Okulu fotoğraf çekimlerine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocuklarla bir araya geldi. Çekimlere katılmak için Hasan Doğan Spor Tesislerine gelen Başkan Kurt'u çocuklar büyük bir sevgi ile kucakladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.