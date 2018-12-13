Odunpazarı Belediyesi gençlik için projelere devam ediyor

Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi üyeleri, Göztepe Mahallesi 75. Yıl Parkı'na yapılan ‘Gelecek Atölyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çalışmalarını gerçekleştiren Oyunculuk Atölyesine uğrayan ziyaretçiler, atölye çalışmalarını izledi. Kısa süre önce açılışı yapılan Gelecek Atölyesi'nde çalışmalarının başladığını belirten mahalle meclisi ve halk merkezi üyeleri, bu atölyelerin gençlerin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Gelecek Atölyesi'nde emeği geçen herkese teşekkür eden üyeler, gençler için yaptığı çalışmalar adına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ayrıca teşekkürlerini iletti.