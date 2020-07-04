Odunpazarı Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

Son olarak gerçekleştirme görevlilerine Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda hizmet içi eğitim verildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından verilen eğitime çok sayıda gerçekleştirme personeli katıldı. Eğitimde gerçekleştirme görevlilerine kurumsal e- posta kullanımı ve e-posta güvenliği konularında bilgi verdi. Yetkililer, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirtti.