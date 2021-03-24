Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için dernekler ile işbirliği içinde

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü son olarak Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) ile işbirliği yaptı. Mancahane tarafından yapılan 11 köpek kulübesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan Nasrettin Hoca Parkı'na yerleştirildi.

Hayvanların zorlu yaz şartlarından ve sıcak havalardan etkilenmemesi için bazı parklara köpek ve kedi kulübeleri yerleştirdiklerini söyleyen yetkililer, hayvanlar için gerçekleştirdikleri çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.