Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı

Odunpazarı'nın birçok noktasında besleme çalışması yapan Hayvan Sağlığı Merkezi ekiplerine, hayvanseverler de eşlik etti.

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine aksatmadan devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi korona virüsle mücadele için boşaltılan sokaklarda, yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi. Şefkatle yürütülen hayvan besleme çalışmasına hayvanseverler de katıldı.

Yetkililer, vatandaşlardan da sokakta yaşayan dostları unutmamalarını istedi. Dostlar için kapı önlerine su ve kuru mama bırakılabileceğini hatırlattı.