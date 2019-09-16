Odunpazarı Belediyesi tiyatro seçmeleri başlıyor

Bu sezon yapılacak oyuncu seçmeleri için oyuncu adayları başvurularını 17 Ekim tarihine kadar Türk Telekom Ek Hizmet Binası 7. Kat Tiyatro Müdürlüğüne yapabilecek. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, tiyatronun kökeninde var olan ve değişmez kıstaslardan birini; kumpanya anlayışını, hakkını vererek yaşatmaya çalışıyor. Bu nedenle, her yıl yaptığı oyuncu seçmeleri ile kendi oyuncularını seçen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, seçtiği öğrencilerine 3 yıl süren yoğun bir eğitim verecek. Üç yıllık eğitim sürecinde, sahne ve oyuculuk dersleri, oyunculuk biçemleri, geleneksel Türk tiyatrosu, çocuk tiyatrosu, ses ve konuşma, şan, dans, dekor tasarım, kostüm tasarım, doğaçlama gibi uygulama derslerinin yanı sıra, yönetmenlik, dünya tiyatro tarihi, Türk tiyatro tarihi, oyun yazarlığı ve dramaturji gibi kuramsal dersler verilecek. Ayrıca eğitim süreci boyunca, çeşitli branşlarda atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Son tarih 17 Ekim

Deneyimli eğitmen kadrosuyla spesifik bir kumpanya tiyatrosu olmayı hedefleyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, eğitim alanındaki faaliyetleri ile bütüncül ve nitelikli bir yapı inşa ediyor. Bugüne kadar Türkiye'nin farklı şehirlerindeki birçok üniversitenin tiyatro bölümüne 100'ün üzerinde öğrenci kazandıran tiyatronun, bu sezon başlayacak oyunculuk eğitimi seçmeleri için başvurular başladı. 18-30 yaş aralığındaki oyuncu adayları başvurularını 17 Ekim tarihine kadar Türk Telekom Ek Hizmet Binası 7. Kat Tiyatro Müdürlüğüne yapabilecek.