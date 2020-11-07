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Odunpazarı Belediyesi tiyatro seçmeleri bu yıl online yapılacak

Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun oyuncu seçmeleri başvurusu bu yıl korona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılacak.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun oyuncu seçmeleri başvurusu bu yıl korona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılacak.


Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncu seçmelerine başvuru yapmak isteyenler Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Seçmelerde başarılı olan öğrencilere 2 yıl süren yoğun bir eğitim veren tiyatro, bu eğitim sürecinde 'Oyunculuk Biçemleri, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ses ve Konuşma, Doğaçlama' gibi uygulama derslerinin yanı sıra 'Yönetmenlik, Dünya Tiyatro Tarihi, Türk Tiyatro Tarihi, Oyun Yazarlığı' gibi kuramsal dersler de verilecek. Ayrıca eğitim süreci boyunca, çeşitli branşlarda atölye çalışmaları da düzenliyor. Korona virüs salgını nedeniyle online yapılacak olan özel yetenek sınavı başvurularına, en az lise mezunu 18-30 yaş arası oyuncu adayları başvuru yapabilecek. Başvurular için son tarih 25 Kasım Çarşamba günü olarak belirlendi.

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