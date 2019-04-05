Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu festival yolcusu

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun bu yıl sergilediği tek kişilik performans olan “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” isimli oyun, 13. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katılıyor.

Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelerin kurum tiyatrolarının ve özel tiyatroların katıldığı festivalde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” isimli oyunu 8 Nisan tarihinde Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” oyununun Yönetmenliğini Atilla Savumlu yaparken, oyuncu olarak ise Ömer Burak Ünal yer alıyor. Üniversite mezunu bir gencin iş arama süreci ve bu süreçte girdiği mülakatlarda karşılaştığı absürt durumları izlerken bir yandan kahkahalar içinde gülüp öte yandan da büyük bir drama şahit olabilirsiniz. Karakterin bu bohem döneminde hem ailesi hem de sosyal çevresi ile olan iletişimlerini seyirci ile paylaştığı ve sahne üzerinde oyuncunun birçok karakteri canlandırdığı tek kişilik renkli performans, zengin alt metiniyle ve açık biçim oluşuyla dikkat çekerken, tiyatro literatüründe kara komedi olarak sınıflandırılıyor.