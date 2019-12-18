Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'na ödül

Yeni Tiyatro Dergisi'nin gerçekleştirdiği Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri'nde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Emek Ödülü'nü kazandı.

Uzun yıllardır tiyatro camiası tarafından yoğun ilgiyle takip edilen Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri Töreni düzenledi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül töreni, İstanbul Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yönetmen Murat Atak, birçok sanatçı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan Devlet ve Şehir Tiyatroları da çeşitli dallarda ödül aldı. Gecede, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na ise tiyatro sanatına dair yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Emek Ödülü verildi.

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu adına ödülü, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Elçin Elmalıoğlu Karaahmet, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Ömer Burak Ünal ve Kıvanç Pehlivanoğlu aldı. Ödülü Yeni Tiyatro Dergisi Jüri Üyesi Prof. Dr. Süreyya Temel'in elinden alan Karaahmet, Burak ve Ünal, “Öncelikle bizler bizimle sahneye çıkmış bir Belediye Başkanına sahibiz ve çok şanslıyız. Emek Ödülümüzü, Belediye Tiyatromuzdan desteğini hiç esirgemeyen, her zaman yanımızda olan başkanımız Sayın Kazım Kurt adına alıyoruz. Ayrıca bize bu ödülü layık gören Yeni Tiyatro Dergisi'ne; tiyatromuzda bulunan bütün öğrencilerimize, oyuncularımıza, teknik ekibimize çok teşekkür ederiz” dedi.