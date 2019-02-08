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Odunpazarı Belediyesi Türk Müzik Topluluğu konseri

Odunpazarı Belediyesi Türk Müzik Topluluğu, verdiği konser ile aşık edebiyatını ve klasik Türk müziğini bir araya getirdi.


Karacaoğlan ve Sadettin Kaynak Buluşması, Konseri Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda Eskişehirli müzik severin katıldığı konser, dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.


Aşık edebiyatının önemli isimlerinden Karacaoğlan ve Klasik Türk Müziği'nin önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak'ı bir araya getiren Türk Müziği Topluluğu, Karacaoğlan ve Sadettin Kaynak Buluşması Konseri'nin şefliğini Ergün Elibaş yaptı. Karacaoğlan şiirlerinden bestelenmiş Sadettin Kaynak şarkılarını seslendiren Türk Müzik Topluluğu, dinleyenlerini adeta mest etti. Çeşitli eserleri seslendiren Türk Müzik Topluluğu, konser sonrasında dakikalarca alkışlandı.

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