Odunpazarı Belediyesi YKS'ye giren üniversite adaylarının yanında oldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarını yalnız bırakmadı.

Odunpazarı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilçede belirlenen sınav merkezlerinin önünde stant kurarak öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Pandeminin ilk günlerinden bu yana vatandaşların yanında olan Odunpazarı Belediyesi, öğrencilere ve velilerine su ve maske dağıttı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde, stant açan Odunpazarı Belediyesi görevlileri, öğrencilerin sınava girmesinin ardından gün boyunca ailelere su ikram etti.

Üniversiteye adım atacak olan öğrencilerin heyecanına ortak olan Odunpazarı Belediyesi personeli, sık sık sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulundu. Okulların önünde stant kuran görevliler, öğrencilere ve ailelerine su ve maske dağıtırken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da başarı dileklerini kendilerine iletti.

“Yarınlarınız, umut ve başarı dolu olsun”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Başkan Kurt, YKS'ye giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Yarınlarınız, umut ve başarı dolu olsun. Ama unutmayın ki önemli olan sınav değil, hayalleriniz. Hayallerinizin peşini asla bırakmayın” dedi.