İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı Belediyesi'nde hizmet içi eğitim

Odunpazarı Belediyesi, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.


Son olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Dönmez tarafından gerçekleştirme görevlilerine Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda hizmet içi eğitim verildi. Çok sayıda personelin katıldığı eğitim, gün boyu devam etti. Mustafa Dönmez, gerçekleştirme görevlilerine; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Taşınmazların Kayıt ve Kontrolü ile Gerçekleştirme Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları konularında bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.