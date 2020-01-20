Odunpazarı Belediyesi'nde 'Tüp Bebek Tedavisi'nde Güncel Yaklaşımlar' söyleşisi

Odunpazarı Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nin işbirliğiyle ‘Tüp Bebek Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar' konulu sağlık söyleşisi düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi Emek Halk Merkezi'nde düzenlenen sağlık söyleşinde, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr Nicel Taşdemir, tüp bebek tedavisi konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Taşdemir, tüp bebek tedavisinin ilk kez uygulandığı 1987 yılından bu yana, gebelik oranlarında önemli bir artış gerçekleştiğini belirtti. Dünya genelinde tüp bebek tedavisi ve beraberinde kullanılan yardımcı üreme teknolojileri ile birlikte bugüne kadar 8 milyondan fazla bebek dünyaya geldiğini söyleyen Taşdemir, sürecin yorucu ve karmaşık olabileceğini söyledi.

"Sabır önemlidir"

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları oldukça yüksek olsa da, sürecin sabır gerektireceğini ifade eden Taşdemir, kadınların çoğunun tüp bebek tedavisi ile hamile kalabilmesi için birden fazla kez tedavi olması gerekebildiğini belirtti. Ayrıca Taşdemir, tedavi sürecinde moral kavramının çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Çok fazla stres ve endişe, tüp bebek tedavisinden olumlu yanıt alınmasını zorlaştırabileceğini de ifade eden Taşdemir., bu nedenle, gülmek ve sakin kalmak bu süreçte başarıya giden en önemli anahtarlardan biri olacağını ifade etti.