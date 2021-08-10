Odunpazarı Belediyesinden 71 Evler Mahallesi semt pazarı ile ilgili açıklama

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası tarafından 71 Evler Mahallesi'nde kurulan semt pazarı ile ilgili karışıklık çıkarmak amacıyla atıldığı iddia edilen mesaj üzerine bir açıklama yayınladı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası tarafından hukuka aykırı şekilde, tüm üyelerine karışıklık çıkarmak amacıyla; Oda başkanı Mehmet Çiçek imzası ile 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak'ta Cumartesi günleri kurulan pazarda kendi istekleri doğrultusunda tezgâh açabilecekleri yönünde mesaj atıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

12.07.2012 tarih 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte bulunan pazar yerleri hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddelerine göre; pazar yerlerinin belediyeler tarafından kurulacağı, pazar yerlerinde tezgâhların belirlenmesi, hangi esnafın nerede ve ne şekilde satış yapacağı ile pazar düzenin belediyelerin yetkisinde olduğu açıkça belirtilmektedir. Belediye dışında gerçek ve tüzel kişilerin, pazar yeri kurması hukuken mümkün değildir.

71 Evler Mahallesi Hızırer Sokakta kurulan pazar yeri ile ilgili karar; vatandaşların talebi doğrultusunda Odunpazarı Belediye Meclisi'nin oy birliği ile almıştır. Tezgâh yerleri ise 9 Temmuz 2021 Cuma günü, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile belirlenmiştir.

Belediyemize yasal başvuru yapılmadan, 71 Evler Pazarı da dâhil hiçbir pazarda tezgâh açılamaz. Böyle bir durum ile karşılaşılması halinde Zabıta ekipleri tarafından yasal işlem yapılacaktır.”