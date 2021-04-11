Odunpazarı Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti

2015 yılında Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un girişimleriyle hizmete başlayan Kadın ve Aile Müdürlüğü, hayata geçtiği günden beri binlerce kadının hayatına dokundu.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek oluyor.

Koronavirüs salgını döneminde kadına yönelik şiddetin artması ile şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlatan, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gençlik merkezi ve halk merkezine öldürülen kadınların adını veren Odunpazarı Belediyesi, son olarak da kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Hamamyolu Caddesi'nde öldürülen kadınların adlarının yazılı olduğu Kelebekler Anıtı'nı açmıştı. Her zaman kadınların yanında olarak onlara destek veren Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgının yüz yüze görüşmeleri zorlaştırması ve daha çok kadına ulaşmak için online danışmanlık hizmeti ile çalışmalarını sürdürüyor.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlar ve aile ile iletişimi konularında alanında uzman psikolog ile kadınlara destek veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün online danışmanlık hizmetleri arasında ‘çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, aile terapisi, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, bağımlılık, psikopatoloji ve uyum sorunları' da yer alıyor.

Ayrıca şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınları Eskişehir Barosu'na yönlendirerek hukuki danışmanlık desteği de veriliyor. Yetkililer destek almak isteyen kadınların kendilerine 0222 250 76 46 numaralı telefon üzerinden ulaşabileceklerini belirttiler.