Odunpazarı Belediyesi'nden kiraladığı binayı alabilmek için 5 yıldır mücadele ediyor

Odunpazarı Belediyesi'ne ait bir binayı 2018 yılında katıldığı ihaleyle kiralamaya hak kazanan Serkan Çeliktepe, kendisine teslim edilmeyen bina hakkında “Mahkemeyi kazanıp belediyede sözleşme yapılmasına rağmen Kazım Kurt, buranın boşaltılmasını sağlamıyor. Mahkeme kararını dahi tanımıyor” dedi.

Odunpazarı Tarihi Evleri bölgesinde bulunan bir bina, 2018 yılında ihaleye çıkarılarak kiralandı. İhaleye katılan Serkan Çeliktepe, 750 lira ile başlayan açık arttırmayı 4 bin 750 lira teklif ederek kazandı. Odunpazarı Belesiyesi Başkanı Kazım Kurt ise iddialara göre ihale sonucu Serkan Çeliktepe'ye kiralanan binanın boşaltılmasına engel olmak amacıyla ihaleyi geçersiz saydı. Hukuki süreç başlatan Çeliktepe, mahkemeyi kazandı. Ardından Odunpazarı Belediyesi personelleri tarafından çağırılan Serkan Çeliktepe, TEFE-TÜFE oranına göre 2022 yılında 11 bin 785 TL'ye binayı tekrar kiraladı. Yaklaşık 5 ay önce yapılan sözleşmeye rağmen dernek tarafından boşaltılmayan binadan Odunpazarı Belediyesi'nin uzun yıllardır kira dahi almadığını iddia eden Çeliktepe, “11 bin 785 lira kira verecek birisi varken, 1 lira bile kira alınmadan bir derneğe bedava veriliyor. Yani burada hem bizim zararımız hem de büyük bir kamu zararı var” dedi.

“Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt bu ihaleyi onaylamadı”

Önce ihaleyi, sonradan da mahkemeyi kazandığını ve belediyenin ilgili biriminde sözleşme yapıldığını söyleyen Serkan Çeliktepe, tüm bunlara rağmen Kazım Kurt'un engel olduğunu belirterek, “Biz 2018 yılında şirket olarak Odunpazarı bölgesinde kiralanacak olan binanın ihalesine katıldık. Bizimle birlikte üç firma daha katıldı. Muhammen bedel olarak belirlenen 750 lira, ihale sonucu 4 bin 750 lira olarak bize kaldı. Ancak Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt bu ihaleyi onaylamadı. Biz de haklı olarak mahkeme sürecini başlattık. Mahkeme sürecinin sonucunda ihalenin geçerli olduğunu belirlendi ve bize geri verildi. Mahkeme bu kararı da itiraza kapalı olarak verdi. Burada belgelerde de gözüküyor zaten. İtiraz etme, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere bu binanın kiralamasını mahkeme tarafından bize verildi. Ondan sonra bizi belediyedeki ilgili emlak istimlak daire müdürlüğü aradı. “Böyle bir karar geldi. Bu yer artık sizindir. Gelin sözleşme yapalım” şeklinde bizi davet ettiler. Biz gittik. TEFE-TÜFE üzerinden yapılan hesaplama sonucu 11 bin 785 liradan tekrar bize burayı kiraladı. Biz yaklaşık işte 35-40 bin lira teminat yatırdık belediyeye. Yaklaşık 5 ay önce sözleşmemizi imzaladık” dedi.

“Kazım Kurt'un bize kiraya vermediği binadan 1 lira bile kira almadığını öğrendik”

İhale ile kiralamaya hak kazandığı binadan Odunpazarı Belediyesi'nin uzun yıllardır 1 lira dahi kira almadığını, buna rağmen kendisine de vermediğini iddia eden Serkan Çeliktepe, “Kazım Kurt'un binayı bize vermediği 2018 yılından beri 1 lira bile kira almadığını öğrendik. Yani bizim 2018 beri kendi zararımız var. Bunun üstünde bir kamu zararı da var burada. Yani burası Kazım Kurt'un babasının malı değil. Burası bir kamu malı. Yani 11 bin 785 lira kira verecek birisi varken, 1 lira bile kira alınmadan bir derneğe bedava veriliyor. Yani burada hem bizim zararımız hem de büyük bir kamu zararı var. Mahkemeyi kazanıp belediyede sözleşme yapılmasına rağmen Kazım Kurt, buranın boşaltılmasını sağlamıyor. Mahkeme kararını dahi tanımıyor. Bizi çağırıp tekrar kontrat yaptılar. Yaklaşık 40 bin lira teminat aldılar. Buna rağmen tekrar biz 5 aydır bu binayı kullanamıyoruz. Burada aleni bir şekilde görevi kötüye kullanma var” diye konuştu.

“Kazım Kurt hakkında görevi kötüye kullanmakla ilgili dava açtık”

Yaşanan olayların ardından haksızlığa uğradığını, maddi ve manevi kayıp yaşadığını belirten Çeliktepe, hukuki sürecin başlatıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“2018'den bu yana nereden baksanız 300-400 bin liralık bir kaybımız var. Şu an maddi ve manevi bir tazminat davası açıldı. Ayrıca Kazım Kurt hakkında görevi kötüye kullanmakla alakalı bir davamız var. Şu anda devam ediyor. Tekrar bir dava açacağız. Hem biz mağduruz, hem de burada büyük bir kamu zararı var.”