İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı Belediyesi'nden mizahi düz yazı yarışması

Odunpazarı Belediyesi, mizahi düz yazı yarışması başlattı.


Odunpazarı Belediyesi, korona virüs gölgesinde geçen 2020'yi mizahi bir dille uğurlamak için mizahi düz yazı yarışması düzenliyor. 15 yaş üstü tüm vatandaşların katılabileceği yarışmanın teması “Git Artık 2020” olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını yazıları ile beraber isim-soy isim, yazı adı, telefon numarası ve mail adresini opgenclikadalar@gmail.com mail adresine 31 Aralık 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra, teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine kitap ödülü verilecek, değerlendirme sonucunda ilk üçe giren eser sahiplerine de kitap seti hediye edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.