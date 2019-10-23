Odunpazarı Belediyesi'nden Orhangazi Mahallesine yeni halk merkezi

Odunpazarı Belediyesi tarafından Orhangazi Mahallesi'nde yer alacak olan halk merkezinde ekipler çalışmalarını tamamladı.

Orhangazi Mahallesi Hedef Sokak No: 3 adresinde açılacak olan yeni halk merkezinde; 2 el işi atölyesi, 1 çok amaçlı salon, 1 spor salonu, 1 satranç salonu, 1 tiyatro ve drama odası ile 1 çocuk oyun atölyesi bulunuyor. Her kat sahanlığında oluşturulan kitaplıklar farklı yaş gruplarına okuma alışkanlığı kazandıracak eserlerle donatıldı. Merkezde yer alan psikolojik danışmanlı odasında ise psikolojik desteğe ihtiyaç duyan mahalle sakinlerine hizmet verilecek. Halk Merkezinin ön tarafında ise büyük bir bahçe bulunuyor. Ekipler tarafından bahçeye yerleştirilen kamelyalarda, Orhangazi Mahallesi Sakinleri, açık havada güzel zamanlar geçirecek.

Yakın zamanda açılışı yapılacak olan halk merkezi şimdiden vatandaşların kullanımına açıldı.