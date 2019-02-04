Odunpazarı Belediyesi'nden SMA hastalığı için psikolojik destek

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, gönüllü eğitimci Birgül Alpat ile 1 psikoloğun da aralarında bulunduğu Odunpazarı Belediyesi yetkileri, 4 SMA hastası çocuğun evini ziyaret etti. Ebeveynlerle konuşan yetkililer, ailelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Ailelere psikolojik destek de sunan yetkililer, yaptıkları görüşmeler sonrasında bir rapor hazırlayarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bilgi verecek.

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, daha önce SMA hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak için dernek kuran SMA hastası çocukların ailelerini makamında misafir ederek, SMA hastalığına karşı ailelerle birlikte mücadele edeceklerine dair söz vermişti. Başkan Kurt, gerçekleşen ziyaretlerde ailelerin yalnız olmadığını ifade ederek, “Odunpazarı Belediyesi olarak SMA hastaları ve ailelerine her zaman destek olacağız” diye belirtmişti.