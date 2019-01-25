Odunpazarı Belediyesi'nden Uğur Mumcu için anma töreni

Odunpazarı Belediyesi, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu ölen Uğur Mumcu için bir dizi anma töreni düzenledi.

Gündüz saatlerinde Mumcu'nun saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının bulunduğu Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma töreninin sonrasında ise şair ve yazar Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'in katıldığı şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı.

“Uğur çok farklı bir adamdı”

Anma etkinliği başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Ataol Behramoğlu, Uğur Mumcu ile aynı hukuk fakültesine gittiklerini söyledi. Mumcu'nun bir dönem de avukatlığını yaptığını dile getiren Behramoğlu, “Uğur Mumcu ile yapılan röportajları izlediğimde daha iyi kavradım. Uğur, çok farklı bir adamdı. Tok sesli, netliğini gayet iyi bilen cesur bir adamdı. Böyle insanlar gerçekten çok azdır” diye konuştu. Behramoğlu konuşmasının ardından “Uğur'a ağıt değil övgü” şiirini okudu.

“Uğur Mumcu'nun özlediği dünyayı oluşturmalıyız”

Uğur Mumcu ile ilgili söylenecek çok şey olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, Mumcu'nun ölümünün 26. yılına ithafen artık Uğur Mumcu'nun özlediği dünyanın oluşturulması gerektiğini vurguladı. Eskişehir'de 5 yıldır belediye başkanlığı yaptığını kaydeden Başkan Kurt, bu 5 yıl içinde kültürü, sanatı sonuna kadar desteklemek için çaba gösterdiklerini aktardı.