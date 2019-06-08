Odunpazarı Belediyesi'nden yepyeni bir park

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde 2 bin 715 metrekare alana park yaptı. Ihlamur Parkı adı verilen parkın içinde; çocuk oyun grubu, kent mobilyaları, fitness aletleri, bank ve kamelyalar gibi oturma grupları yer alıyor. Park içinde Türk Bayrağı temalı peyzaj çalışması yapılırken, estetik ve fonksiyonel açıdan uygun farklı türde ağaç ve çalılar da dikildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan insanlara düşen yeşil alan miktarının arttırılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.