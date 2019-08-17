Odunpazarı Belediyesinin ilk Gençlik Korosu kuruldu

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan ‘Yaz Kursları' kapsamında kurulan Gençlik Korosu çalışmalarına devam ediyor.

Haftada iki gün çalışmalarını yürüten Gençlik Korosu'nda, 14-21 yaş aralığında 10 korist bulunuyor. Orhan Eryılmaz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gençlik Korosu, Türk Müziğinin seçkin ve sevilen eserleri üzerine çalışıyor.

Nota derslerinin de verildiği Gençlik Korusu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nde ilk kez bir Gençlik Korosu kurulduğunu belirterek, çalışmalara Yaz Kursları kapsamında başladıklarını ifade etti. Yetkililer, koro çalışmasının devam edeceğini de duyurarak, Gençlik Korosuna katılmak isteyen ve yeteneği olan gençlere kapılarının açık olduğunu, hem nota hem de repertuar üzerine çalışma yürüttüklerini bildirdi.