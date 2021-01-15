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Odunpazarı beyaza büründü

Kar yağışının başlaması ile Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.


Uzun süre mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığının görüldüğü Eskişehir'de, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamı, beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Osmanlı dönemi eserlerinin bulunduğu Odunpazarı Tarihi Bölge'de, karla birlikte güzel görüntüler oluştu. Tarihi Bölgedeki kar manzarası, havadan dronla görüntülendi.


Kar yağışının başlaması ve hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.


Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten yetkililer, vatandaşların sorun, şikayet ve istekleri için Odunpazarı Belediyesi'ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşılabileceğini söyledi.

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