Odunpazarı bir orman daha kazandı

Odunpazarı Belediyesi 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde bir geleneği daha bozmayarak, her festivalde olduğu gibi Odunpazarı'na bir orman kazandırdı.

Odunpazarı Belediyesi, 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında 75. Yıl Mahallesi Cepken Sokak'ta fidan dikim etkinliği düzenledi. Oluşturulan ormana ‘Demokrasi Ormanı' adı verildi. Fidan dikim etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamazken, etkinliğe Başkan Kurt'u vekaleten Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Evren Olcay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ülkemiz İstanbul'da bir demokrasi sınavı veriyor”

Başkan Vekili Evren Olcay yaptığı konuşmada, “Öncelikle Demokrasi Ormanımız için ağaç dikim törenimize geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında sizlere Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'un da selamını iletmek istiyorum. Odunpazarı Belediyesi 5 yılda birçok festivale imza attı. Bunların en önde geleni ise Ahşap Heykeller Festivalimiz. Bu festival bünyesinde 300'ün üzerinde sanatçı yüzlerce eseri ortaya çıkardı ve bizlere de sergileme fırsatı sundu. Bu eserler şehrimizin hem kültürel hem de turistik manada gelişmesine katkı sağladı. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerli çalışmalarıyla birçok ormana imza attık. Bu ormanlarımız 2015'te Barış, 2016'da Özgürlük, 2017'de Adalet ve 2018 yılında Kardeşlik ormanı olarak isimlendirildi. Bu isimler çok manidar, milletçe ihtiyacımız olan olguların isimlerini veriyoruz ve bugün 23 Haziran tarihi itibariyle ülkemiz İstanbul'da bir demokrasi sınavı veriyor. Bizde bu festival kapsamında ormanımızın ismini Demokrasi Ormanı olarak tarihe geçiyoruz. İnşallah ülkemizdeki demokrasiye faydalı olacağını ve bu ağaçlarla birlikte ülkemizdeki demokrasi anlayışının da gelişeceğine inanıyorum. 2019 yılındaki Demokrasi Ormanımıza kadar 2014 yılından itibaren birçok ağaçlandırma ve birçok yeşillendirme faaliyetinde bulundu Odunpazarı Belediyemiz. Bunlar hakkında biraz bilgi vermek gerekirse Odunpazarı'na 1 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldı. Bu yeşil alan çalışmalarının yarısından fazlası da orman olarak hayata geçti. Bugün de 53 bin metrekarelik alanda yeşillendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

51 bin 250 metrekare alan üzerine oluşturulan Demokrasi Ormanı'na 3 bin 600 adet fidan dikildi. Festivale katılan her sanatçıların adları fidanlara yazılırken, sanatçılar adlarının yazılı olduğu bu fidanları toprağa dikti.