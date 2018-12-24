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Odunpazarı çiçeklerle renklendi

Odunpazarı Belediyesi, Deliklitaş Mahallesi Geliştirme-Güzelleştirme ve Kalkındırma Deneği (Deliklitaş Gel-Der) ile birlikte Deliklitaş Mahallesi’nde çiçek dikim etkinliği düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Deliklitaş Mahallesi Geliştirme-Güzelleştirme ve Kalkındırma Deneği (Deliklitaş Gel-Der) ile birlikte Deliklitaş Mahallesi'nde çiçek dikim etkinliği düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi, dernekler, platformlar ve sendikalar ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deliklitaş Mahallesi'nde ilk olarak saksıları yeniledi. Ekipler, Deliklitaş Caddesi üzerinde bulunan beton saksıların bakım ve onarımını yaptı. Cadde üzerindeki yeni yerlere beton saksı ve çöp kutuları da yerleştirilirken, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi Deliklitaş Mahalle Meclisi ve Deliklitaş Gel-Der işbirliği ile çiçek ekim etkinliği yapıldı. Etkinlik boyunca bin 300 mevsimlik çiçek, beton saksılara ekildi.


Etkinlik sonrasında Dikilitaş Caddesi renkli bir görünüme kavuşurken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sivil toplum örgütleri çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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