Odunpazarı Endüstri 4.0'a hazırlanıyor

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde düzenlediği atölye çalışmalarına online ortamda devam ediyor.

Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarından biri de Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi Dijital Dönüşüm. Elektrik Yüksek Mühendisi Gürcan Banger'in düzenlediği, Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi Dijital Dönüşüm adlı atölyeye gençler büyük ilgi gösteriyor. Bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0 atölyesinde, gelecekte düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan endüstri sistemine nasıl geçileceği konuları anlatılıyor. İnteraktif olarak gerçekleşen atölye çalışmasında, akıllı ve bağlantılı nesne kavramı, sensör teknolojileri ve kimlik tanıma, bilişim ve yapay zekâ, büyük veri ve analitikler, bulut bilişim ve hizmetlerin interneti, robotlar ve siber-fiziksel sistemler, sistem entegrasyonları, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, yeniçağda öğrenme, beceriler, geleceğin meslekleri ve istihdam konuları üzerinde duruluyor. Yaklaşık bir saat süren atölye çalışmasında, sunum dışında örnek uygulama videoları da katılımcılarla paylaşılıyor.

Her Salı saat 20:00'de Zoom üzerinden gerçekleşen atölye çalışmasına katılmak isteyen vatandaşlar “odunpazarıgenclik” adlı Instagram sayfasından DM yoluyla kayıt yaptırabilirler.