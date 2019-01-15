Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu konseri

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu; ‘'Sezon Ortası ve 45. Yıl Sanat Gecesi-1'' konser programı düzenledi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen konser programı yoğun ilgi gördü. Konsere; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Konser Programının birinci bölümünde; Türk Halk Müziği Korosu, Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde toplu türkü programı sundu. Toplu müzik programında; korodaki sanatçılar, birbirinden güzel çeşitli yörelerden türküler söylediler. Konser programının ikinci bölümünde; Türk Halk Müziği Korosu, toplu türkü programı sundu. Sanatseverler ve davetliler; konser programında söylenen türkülere, sesleri ile eşlik ettiler ve sık sık konser programında söylenen türküleri alkışladılar. Koro Şefi Ahmet Kızılok'un; Konserdeki koroyu, ahenkli ve güzel yönetmesini sanatseverler ve davetliler ayakta alkışladılar. TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Gürsoy Babaoğlu; konuk sanatçı olarak katıldığı programda, çeşitli yörelerden birbirinden güzel türküler söyledi.

Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey; TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Gürsoy Babaoğlu'na, plaket ve çiçek buketi taktim etti.