Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda yer alan çeşitli ürünler, yıl sonu sergisinde sergilendi. Ardından, hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları gezen katılımcılar; el emeği göz nuruyla yapılmış ürünleri yakından incelediler. Kursiyerlerin yıl boyunca kendi emekleri ile hazırladıkları ürünler, sergiyi gezen katılımcılar tarafından beğenildi.

Yıl sonu sergisinin açılış kurdelesinin kesilmesi düzenlenen törenle yapıldı. Yıl sonu sergisinin açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi 2 gün açık kalacak.