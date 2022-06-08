Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda elde edilen ürünlerden oluşan ve geleneksel olarak her öğretim yılı sonunda düzenlenen sergi Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi (OHEM) bahçesinde törenle açıldı.

Serginin açılışına Odunpazarı İlçe Kaymakamı Sayın Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Şube Müdürleri ile okul müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar olmak üzere halkımızdan da çok sayıda katılım gerçekleşti.

Protokol mensupları ve vatandaşlar, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kursiyerlerin yıl boyunca kursta aldıkları eğitim sonunda ürettikleri eserleri gezdi. El emeği eserler vatandaşların yoğun ilgisini çekti.