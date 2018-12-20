Odunpazarı Halk Merkezleri atölyelerinde eğitimler sürüyor

Odunpazarı Belediyesi son olarak 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'nde bağlama atölyesi açtı. Uzman eğitmenler tarafından verilen bağlama atölyesinde, nota, bağlamanın tanımı ve özellikleri, bağlama düzeninde tüm beceriler ve tüm türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitim veriliyor.

Öte yandan bağlama atölyesinin Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten yetkililer, atölye sonunda katılımcıların birbirinden güzel ve özel türküleri çalabileceğini belirtti.