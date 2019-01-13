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Odunpazarı Karacaoğlan türküleriyle mest oldu

Odunpazarı Belediyesi Halk Müziği Korosu verdiği Karacaoğlan Türküleri Konseri ile dinleyenleri mest etti.


Odunpazarı Belediyesi Halk Müziği Korosu, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) konser verdi. Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Koro, aşık edebiyatının en önemli isimlerinden Karacaoğlan'ın türkülerini seslendirdi. Şefliğini Kenan Pekgöz'ün yaptığı konsere Mehmet Sezai Öztürk konuk sanatçı olarak katıldı. Türk Halk Müziği ve Karacağolan sevdalılarının mest olduğu konserde Halk Müziği Korosu Gönül Gurbet Ele Varma, Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem gibi pek çok türküler seslendirilirken, solist Reyhan Akdolu Yeşil Başlı Gövel Ördek türküsünü söyledi.


Dinleyicilerin büyük beğenisi kazanan Odunpazarı Belediyesi Halk Müziği Korosu, konser sonunda dakikalarca alkışlandı.


“Odunpazarı sanatın merkezi olacak”


Konser sonunda yaptığı konuşmada Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanata sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi. Yeni sanatçılar yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, "Önümüzdeki ve ondan sonraki 5 yıl Odunpazarı sanatın merkezi olacak. Herkese direneceğiz. Bunu bugün bir kez daha gördüm" ifadelerini kullandı.

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