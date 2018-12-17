Odunpazarı Kent Konseyi'nden İnsan Hakları Paneli

Odunpazarı Kent Konseyi, ilanının 70'inci yılında İnsan Hakları Beyannamesini tartıştı. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci Yılında Neredeyiz" panelinde, dünya genelinde insan haklarında gerileme yaşandığı vurgulandı.

Ak Parti kurucularından aynı zamanda da insan hakları savunucu Fatma Bostan Ünsal ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener'in konuşmacı olarak katıldığı panele, Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi İnsan Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci Yılında Neredeyiz?" paneline, Saadet Partisi Eskişehir Kadın Kolları da katıldı. Moderatörlüğünü Uluslararası Af Örgütü Türkiye İnsan Hakları Eğitim Program Direktörü Mehmet Onur Yılmaz'ın yaptığı panel, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun açılış konuşması ile başladı.

Evrensel Beyanname öncesi insan hakları mücadelesi ve metinleri hakkında bilgi veren Fatma Bostan Ünsal, Evrensel Beyanname'nin ortak ve muteber bir belge olduğunu söyledi. Evrensel Beyanname'nin devletler ve birey açısından önemini belirten Ruhat Sena Akşener ise Uluslararası Af Örgütünün çalışmalarını ve Türkiye'nin insan hakları görünümünü anlattı.

Panelde konuşmacılar, yasal hakların kullanılmasının suç sayıldığına dikkat çekti. İnsan haklarının dünya ölçeğinde gerilediği belirtilirken, Türkiye'de ise insan hakları ihlallerinin çok derin yaşandığı kaydedildi. Yasaların güvence altına aldığı hakların kullanılmasının bile suç sayıldığını ifade eden konuşmacılar, herkesin haklarına sahip çıkarak, farkındalık oluşturmak için çaba harcaması gerektiği belirtti.