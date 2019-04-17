Odunpazarı Kent Konseyinden Kazım Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Kent Konseyi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Odunpazarı Kent Konseyi yöneticileri, 4 Meclis, Çalışma Grupları ve Mahalle Meclisleri üyelerinin de yer aldığı ziyaret, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Başkan Kurt'un yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilmesinin Odunpazarı Kent Konseyi açısından sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Kurt'un Odunpazarı Kent Konseyine hiçbir zaman siyasi bir bakış açısı ile yaklaşmadığını dile getiren Kumru, “Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyine her zaman objektif yaklaştı. Onun bu tutumu bizim çalışmalarımızı çok rahatlattı. Yeni dönemde Odunpazarı Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Demokratik kitle örgütleri kentin sorunlarına yabancı kalmamalı”

Odunpazarı Kent Konseyine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, “Bizim seçimi kazanmamız Odunpazarı halkının zaferidir” dedi. Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini belirten Başkan Kurt, “Yeni 5 yıllık dönemi birlikte planlayalım istiyorum, Odunpazarı'nı birlikte yönetelim. Çünkü temel düşüncemiz ortak hareket edebilmeyi insanlara gösterebilmek” diye konuştu. Mahalle meclisleri ile Odunpazarı Belediyesi Meclis Toplantısı öncesinde gerçekleştirdikleri toplantılara devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kurt, “Biz gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde demokratik kitle örgütlerinin belirleyici olmasından yanayız. Demokratik kitle örgütleri, kentin sorunlarına yabancı kalmamalı, kenarda kalmamalı ve bu sorunların çözümü için çaba harcamalı, yönlendirici olmalı. Bunu yaparken de doğrular noktasında birbirimizi ikna etmeliyiz. Yeni dönemde Türkiye'ye örnek olacak bir sivilleşme modeli oluşturacağız. Bütün toplumu kucaklayan bir kent konseyi oluşturmalıyız. Ben yeni dönemde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.