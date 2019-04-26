Odunpazarı Modern Müze tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve Haziran ayında açılacak ‘Odunpazarı Modern Müze'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

UNESCO Kültür Mirasları Geçici Listesi'nde yer alan Odunpazarı Bölgesinde yer alan Odunpazarı Modern Müze, mimar ve koleksiyoner Erol Tabanca kuruculuğunda hayata geçiriliyor. Mimari tasarımı sürdürülebilir mimarinin önde gelen isimlerinden Kengo Kuma and Associates(KKAA) imzasını taşıyan müze, Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinin evrensel bir bakış açısı ile sergileneceği, kültürlerarası diyaloğu teşvik eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare alana sahip olan OMM'da, sergileme alanları, çeşitli etkinlik mekanları, atölyeler, kafe ve müze dükkanı yer alıyor. İlk sergisi, Haziran'da Haldun Dostoglu kuratorlugunde gerceklesecek müze, Eskişehir'de bulunan basın mensuplarına tanıtıldı. Polimeks Holding Yonetim Kurulu Baskanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından müze hakkında geniş bilgiler verildi.

“Burayı bir dünya müzesi yapacağız”

Sanatın ruhun gıdası olduğunu belirten Erol Tabanca, OMM'nin kente renk katacağına inandıklarını aktardı. Tabanca, “Bu şehre bu tarzda bir mimarinin yapmanın ne kadar doğru olduğunu sanat camiası ile görüştükçe anlıyorum. Anadolu mimarisinde ilk kez bu ölçekte bir müze oldu. Eskişehir'in kültür turizmine açık olması çok önemli. Çünkü kültür turizmi de dünyada çok önem kazanmaya başladı. Sadece deniz ve güneş ile turizm yapılmıyor. Kültür turizmi çok öne çıkmaya başladı. Biz de bu noktadan yola çıkarak bu müzeyi yapma kararı aldık. Müze, bölgeye ekonomik olarak da büyük katkılar sağlayacak. Amacımız bu müzeyi bir dünya müzesi yapmak. Onun için böyle önemli bir mimar ile çalıştık. Eskişehir turizmine çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. OMM'nun insanların keyifle vakit geçirebilecekleri, güçlü mimarisi ile Eskişehir'in sembolü haline gelmiş, sanat dünyasına yeni yaklaşımlar ile katkı sağlayabilen bir çekim merkezi olacağını düşünüyorum” dedi.