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Odunpazarı Oda Müziği'nde Çellistanbul rüzgârı esti

Odunpazarı Belediyesi, Oda Müziği Yılbaşı Özel Konseri düzenledi.


Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen Oda Müziği Yılbaşı Özel Konseri'nde Odunpazarı Belediyesi Çellistanbul'u ağırladı. Konseri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda sanatsever dinlemeye geldi. Çağ Erçağ, Melih Kara, Ediz Şekercioğlu, Murat Berk'ten oluşan Çellistanbul Viyolonsel Kuarteti, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Viyolonsel ile birçok eseri seslendiren Çellistanbul, Eskişehirli sanatseverlerden tam not aldı.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşmasında, Çellistanbul'un Eskişehirli sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşattığını belirten Başkan Kurt, herkesin yeni yılını kutlayarak, ‘sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu aydınlık günler' diledi.

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