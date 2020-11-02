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Odunpazarı parkları 52 bin menekşe ile renklenecek

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 52 bin adet kışlık menekşe ile ilçedeki parkları renklendirecek.


Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin tasarruf ettiği projelerden biri de Çavlum Mahallesi'nde bulunan bitki üretim alanı. Hasılat paylaşımı yöntemiyle 2018 yılından itibaren 25 yıllığına kiralanan alanda, her yıl üretici tarafından Odunpazarı Belediyesi'ne belirli oran ve miktarlarda hazır rulo çim, bitki ve yazlık-kışlık çiçek teslimi yapılıyor. Bu kapsamda, 2020 yılında teslim edilmesi gereken 52 bin adet kışlık menekşe, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim edilen çiçekler, Eskişehir'in çiçek açan ilçesi Odunpazarı'nda bulunan parklarda kullanılacak.

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