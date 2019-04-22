İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Odunpazarı sporda başarıya doymuyor

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkek Voleybol Takımı, Uşak’ta gerçekleştirilen grup müsabakalarında ikinci oldu.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkek Voleybol Takımı, Uşak'ta gerçekleştirilen grup müsabakalarında ikinci oldu.


Daha önce Eskişehir'de birinci olarak Uşak'ta gerçekleştirilen grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkek Voleybol Takımı, müsabakalarda ikinci oldu. Odunpazarı Küçük Erkek Voleybol Takımı; İzmir Artemis, Balıkesir Bigaliç ve Uşak Eşme takımlarını eleyerek finalde Manisa Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Final maçını kaybederek müsabakalardan ikinci olarak ayrılan Odunpazarı, 22-29 Mayıs'ta Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.


Yıldız ve Genç Erkek Voleybol takımlarının da Eskişehir'de birinci olduğunu açıklayan yetkiler, Merve Sağdıç ve Levent Coşkun'un antrenörlüğünü yaptığı takımlar ile Eskişehir'de erkek voleybolunu yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a kendilerine verdiği destek için teşekkür eden kulüp yetkileri, “Başkan Kurt sporcu yetişmesine her zaman çok önem verdi. Onun destekleri ile Eskişehir sporuna ve milli takıma büyük bir genç sporcu ordusu kazandırılacak” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.