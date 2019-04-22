Odunpazarı sporda başarıya doymuyor

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkek Voleybol Takımı, Uşak'ta gerçekleştirilen grup müsabakalarında ikinci oldu.

Daha önce Eskişehir'de birinci olarak Uşak'ta gerçekleştirilen grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkek Voleybol Takımı, müsabakalarda ikinci oldu. Odunpazarı Küçük Erkek Voleybol Takımı; İzmir Artemis, Balıkesir Bigaliç ve Uşak Eşme takımlarını eleyerek finalde Manisa Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Final maçını kaybederek müsabakalardan ikinci olarak ayrılan Odunpazarı, 22-29 Mayıs'ta Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Yıldız ve Genç Erkek Voleybol takımlarının da Eskişehir'de birinci olduğunu açıklayan yetkiler, Merve Sağdıç ve Levent Coşkun'un antrenörlüğünü yaptığı takımlar ile Eskişehir'de erkek voleybolunu yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a kendilerine verdiği destek için teşekkür eden kulüp yetkileri, “Başkan Kurt sporcu yetişmesine her zaman çok önem verdi. Onun destekleri ile Eskişehir sporuna ve milli takıma büyük bir genç sporcu ordusu kazandırılacak” şeklinde konuştu.