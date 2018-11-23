Odunpazarı Tiyatrosu yeni oyunuyla sahnede

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Sanat Odunpazarı'nda sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Tiyatro ekibi, “Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri” adlı yeni oyununun ilk gösterimi yaptı. Valantın Kataev'in yazdığı Göksel Kortay'ın çevirip uyarladığı oyunun yönetmenliğini, Elçin Karaahmet yaptı. Kalabalık bir oyuncu kadrosu ile perdelerini açan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, kutu dekoru ve kapalı biçimiyle yine farklı bir türde oyun ile tiyatroseverlerle buluştu. Dekor tasarımını Anıl Ateş Işık'ın kostüm tasarımını ise, Borbala Barta'nın üstlendiği oyunda, tiyatro severler keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan oyun her hafta tiyatronun diğer oyunlarıyla dönüşümlü olarak Perşembe ve Cumartesi günleri saat 20.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde seyirciler ile buluşacak. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar ise, biletlerini, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebileceği bildirildi.