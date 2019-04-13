Odunpazarı Tiyatrosu'ndan yeni oyun

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Behiç Ak'ın yazdığı Elçin Karaahmet'in yönettiği “Ayrılık” isimli oyun Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirci ile buluştu. Oyunun ilk gösterimine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda tiyatro sever katıldı. Anıl Ateş Işık'ın sahne tasarımını, Çiğdem Öztürk'ün kostüm tasarımını üstlendiği oyunda Kıvanç Pehlivanoğlu ve İlknur Nazlı oyuncu olarak yer aldı.

Oyunu beğeni ile izleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun değerli bir iş yaptığını belirtti. Tiyatro ekibini tebrik eden Başkan Kurt, “Eskişehir'e yeni bir tiyatro anlayışı getirmek istedik ve amacımıza ulaştık. Yarınlardan umudu kesmemek için tiyatronun devam etmesi ve ayakta kalması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor. Büyük bir emek ile bu oyunu hazırlayan tiyatrocu arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ayrılık oyunu; dört yıl evli kaldıktan sonra boşanmış bir çiftin, 1 yıl 13 gün sonra adamın kadının kapısına gelmesiyle başlar. Sınıf farkı ve eğitim durumu fark etmeksizin her çiftin kendinden bir parça bulabileceği, salt kadın-erkek ilişkisinin gözler önüne serildiği tek perde komedi oyunu olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Ayrılık, bu sezon 18 Nisan da Hasan Polatkan Kültür Merkezinde saat 20.00'de tekrar perde açacak. Oyun, Ekim ayı itibariyle yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam edecek.