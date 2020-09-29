Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı

Daha önce Eskişehir merkez PTT binasında hizmet veren Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde hizmet veren Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünün yerleri değişti. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Merkezleri eski devlet demiryolları hastanesi olarak bilinen Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.