İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı Zabıtası'ndan sokak hayvanlarına destek

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları örnek bir davranışa imza attı.


Havaların eksilerin altına düşmesi ile sokakta yaşamakta zorlanan ve yiyecek bulamayan köpeklerin yardımına koştu. Kendi çabaları ile edindikleri gıda ürünlerini sokakta yaşayan hayvanlara verip karınlarını doyuran zabıta ekipleri, örnek bir davranışa imza attı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulmadığını belirten ekipler, sokakta yaşayan patili dostlar için herkesin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini söyledi. Bir dilim ekmeğin bile sokakta yaşayan hayvanların sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayan ekipler, herkesin sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olması gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.