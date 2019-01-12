Odunpazarı Zabıtası'ndan sokak hayvanlarına destek

Havaların eksilerin altına düşmesi ile sokakta yaşamakta zorlanan ve yiyecek bulamayan köpeklerin yardımına koştu. Kendi çabaları ile edindikleri gıda ürünlerini sokakta yaşayan hayvanlara verip karınlarını doyuran zabıta ekipleri, örnek bir davranışa imza attı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulmadığını belirten ekipler, sokakta yaşayan patili dostlar için herkesin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini söyledi. Bir dilim ekmeğin bile sokakta yaşayan hayvanların sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayan ekipler, herkesin sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olması gerektiğini söyledi.