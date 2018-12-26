Odunpazarı'na 5 ayrı ödül

Eskişehir Sanat Derneği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Sanat Ödülleri Töreninde 5 ayrı ödül alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hedeflerinin Odunpazarı'nı kültür ve sanatın merkezi yapmak olduğunu belirtti.

Eskişehir Sanat Derneği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri töreni, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleşti. Ödül törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabettin Tosuner ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Kazım Kurt'a sanata saygı ödülü verildi

Geceye ise Odunpazarı Belediyesi damga vurdu. Odunpazarı Belediyesi 4 ayrı ödüle layık görülürken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a 2018 Eskişehir Sanata Hizmet Ödülü verildi. Odunpazarı Belediyesi tarafından “Atatürk ile Bir Gün” teması ile tüm Atatürk hayranlarının hizmetine sunulan, Yeşil Efendi Konağı “Atatürk ile Bir Gün” Galerisi, 2018 Eskişehir Müze Ödülü'ne layık görüldü. Gecede ödül alan çalışmalardan biri de Hamamyolu Caddesi'ni şehrin cazibe merkezi haline getiren Hamamyolu Projesi oldu. Odunpazarı Projesi'ne 2018 Eskişehir Kent Sanat Ödülü verildi. 2018 Eskişehir Tiyatro Ödülü'nü Odunpazarı Belediyesi Çocuk Tiyatrosu alırken, 2018 Eskişehir Müzik Ödülü Odunpazarı Belediyesi Sanatçı Resitallerine verildi.

"Biz bu işe devam edeceğiz"

Sanata Hizmet Ödülünü Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabettin Tosuner'in elinden alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, herkese çok teşekkür etti. Başkan Kurt, annesini kaybettiği için ödül törenine katılamayan Eskişehir Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ali Eldem'e baş sağlığı dileklerini iletti.