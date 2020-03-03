“Odunpazarı'na Çocuk Bakışı” fotoğraf yarışması düzenleniyor

yılında çocuklara fotoğraf sanatının önemini anlatmak ve sanat aşkını aşılamak için fotoğraf yarışması düzenliyor

“Odunpazarı'na Çocuk Bakışı” adlı fotoğraf yarışmasına başvurular, 1 Nisan 2020 Çarşamba günü sona erecek. Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler, yarışma hakkında detaylı bilgiyi Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nden alabilirler. Fotoğraf yarışmasına katılım için son tarihin 1 Nisan çarşamba günü olduğunu ifade eden yetkililer, ödül töreninin ise 17 Nisan cuma günü saat 18.00'da Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'nde yapılacağını belirtti. Yarışmaya katılmak isteyen çocukların başvurularını Odunpazarı Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'ne yapması gerekiyor.

7 ile 17 yaş arasındaki tüm çocukların katılabileceği fotoğraf yarışmasına, her katılımcı en fazla 2 fotoğraf ile başvurabilecek. Katılımcıların yarışmaya katıldığı fotoğraflarının daha önce basılmamış ve ödül almamış olması gerekirken, yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hukuki ve bilimsel sorumluluğu fotoğraf sahibine ait olacak; üçüncü kişilerin, fotoğraf hakkındaki telif hakkı konusunda iddia ve

talepleri olması durumunda fotoğraf sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul edecek. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “Odunpazarı'na Çocuk Bakışı” konulu fotoğraf yarışmasına katılan katılımcılar, yarışmanın katılım koşullarını kabul etmiş sayılacak.

Yarışmanın koşulları ise:

7-17 yaş arası tüm çocuklar katılabilir.

Fotoğraf konusu: Odunpazarı konulu fotoğraflar olmalıdır.

Fotoğraflar yüksek çözünürlükte, baskı kalitesi yüksek, dijital olarak isim-soy isim, fotoğraf adı ve telefon numarası ile beraber tugce.edizgil@hotmail.com adresine gönderilecektir.

Tüm yarışmacılar en fazla 2 fotoğraf ile katılabilir.

Fotoğraflar daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

Yarışma şartnamesine uymayan ve teslim tarihinden sonra teslim edilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hukuki ve bilimsel sorumluluğu fotoğraf sahibine aittir. Üçüncü kişilerin fotoğrafın telif konusundaki talebi durumunda ortaya çıkacak sonuç fotoğraf sahibinin sorumluluğundadır.

Seçici Kurulun yayımlamaya değer gördüğü fotoğraflar Odunpazarı basın yayım araçlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanılabilir.