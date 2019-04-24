Odunpazarı'nda 23 Nisan coşkusu sürüyor

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 23 Nisan Çocukları ve Çocuk Şenliği'ne Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Şefliğini Gönül Onar'ın yaptığı Odunpazarı Belediyesi Çocuk Korosu, birbirinden güzel çocuk şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Çocuk Korosu, konser sonunda dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocuklarla birlikte ‘İzmir Marşı'nı seslendirdi. Konuşmasında eğitmen Gönül Onar ve çocuklara teşekkürlerini sunan Başkan Kurt, “Herhalde Atatürk'ün özlediği, aradığı gençlik bu çocuklarımız olacak. Türkiye'nin dağlarına bahar gelmişti, şimdi tüm şehirlerimize bahar geldi. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Nefret dilini bir tarafa bırakacağız. Birbirimizi seveceğiz, birbirimizle güzel geçineceğiz, kardeş kardeş aynı topraklar üzerinde yaşayacağız. Kim ne derse desin bizi birbirimize düşüremezler. Bu çocuklar bunun teminatı. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.