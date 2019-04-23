Odunpazarı'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Odunpazarı Belediyesi, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlasın diye Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Çocuk Şenliği düzenledi.

Çocukların ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen şenlik, çocuk kahkahalarına ev sahipliği yaptı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Çocuk Şenliğinin yapıldığı alana makamını devrettiği Minik Başkan İlhan Ünügür İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Beyza Nur Sırasöğüt ile birlikte geldi.

“Çocukların saflığı,temizliği beyinlerimize yerleşmeli”

23 Nisan Çocuk Şenliğinin açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, konuşmasında kardeşlik vurgusu yaptı. Nefret söylemlerinin ve kinin bir tarafa bırakılması gerektiğinin altını çizen Kurt, “Bugün dünyanın tek çocuk bayramını kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocukların saflığı, temizliği hepimizin beynine yerleşmeli. Herkes herkesi sevmeli. Birbirimizle kucaklaşmalıyız. Kardeşlik, dostluk ve arkadaşlık üzerine kurulmuş bir bayramdır. Bu bayramda ve bundan sonraki günlerde bu kardeşlik ve bütünlük duygularımızın ülkemizin her karışında en üst düzeyde yürümesini diliyorum. Buna hepimizin katkı sunması gerekiyor. Nefret söylemlerini, nefret dilini ve kini bir tarafa bırakmalıyız. Biz hepimiz bu topraklar içinde yaşayanlar kardeşiz. Bu kardeşlik duyguları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Her sene heyecanla bekliyoruz ve sevinçle kutluyoruz”

Başkan Kurt'tan sonra konuşma yapan Küçük Başkan Beyza Nur Sırasöğüt, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kendisine bu fırsatı tanıyan Başkan Kurt'a teşekkür etti. Minik Başkan Sırasöğüt, “Bana bu fırsatı veren Kazım Kurt dedeme çok teşekkür ediyorum. Bizler, 23 Nisan'ı her sene heyecanla bekliyoruz ve sevinçle kutluyoruz, ama bu 23 Nisan benim için daha da güzel. Çünkü Odunpazarı Belediye Başkanı oldum. Ben, 71 Evler Mahallesi Aydın Arat Halk Merkezi'nde atölyelere katılıyorum ve bu atölyeleri çok seviyorum. Satranç Atölyesi'ne de gittiğim için bugün Kazım Dedemle satranç oynadım. Odunpazarı Belediye Başkanınız olarak 71 Evler Mahallesine büyük bir park ve pazar yapılmasını istiyorum. Bir de tüm ülkelerin barış ve sevgi içinde olmasını istiyorum. Odunpazarı Belediye Başkanınız olarak tüm çocukların ve sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan tüm mahallelerden çocukların ve Odunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencilerinin bir birinden güzel gösteriler yaptığı etkinlikte; çocuk tiyatroları, konserler, şiirler, yüz boyama etkinlikleri, sihirbaz gösterileri de yer aldı. Tarihi Odunpazarı Meydanı'na minik tenis kortları, basketbol potaları, trambolinler ve kalelerin yerleştirildiği 23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi. Tarihi bölgenin çocuk kahkahaları ile renklendiği şenlikte ayrıca, çocuklara balon ve pamuk helva da ikram edildi. Atatürk ve Çocuk fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf sergisi ve streç boyama etkinliğinin de bulunduğu şenlik, gün boyu devam etti.