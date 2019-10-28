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Odunpazarı'nda 29 Ekim hazırlığı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılını ve Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutluyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılını ve Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutluyor.


Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı 12 Halk Merkezi'nde Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılını ve Cumhuriyet Bayramını kutlamak için günler öncesinden hummalı bir hazırlık başladı. Odunpazarı Belediyesi personelleri ve vatandaşlar tarafından süslenen halk merkezlerine, renk renk balonlar, süsler, Türk bayrakları ve Andımız asıldı. Odunpazarı Belediyesi ana hizmet binası ise asılan dev Türk Bayrağı ile süslendi.


Vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ‘sonsuza kadar Cumhuriyet' demeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Kurt, “Cumhuriyete ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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