Odunpazarı'nda ağaçlar bakıma alındı

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince parklarda yapılan incelemeler sonucunda ömrünü tamamlamış, kurumuş ve tehlike arz eden ağaçlar tespit edildi. Ekiplerce tespit edilen ağaçlar, park ve bahçelerden çıkarılacak. Bu ağaçların yerine mevcut ağaçların yaşam alanları da dikkate alınarak, ladin, mavi servi, çınar, ıhlamur, akçaağaç, süs elması, dişbudak gibi tür zenginliği ve biyolojik çeşitliliği arttıracak ağaçların dikimi yapılacak.

Park ve bahçelerde bulunan mevcut ağaçlara form verilmesi ve ağaçların sağlıklı gelişimleri için de budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştirilecek.